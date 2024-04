Una joven actriz tucumana será la mejor amiga de la reina Máxima en una serie

Del mismo modo que “The Crown” siguió a Isabel II a través de los años, “Máxima” permitirá conocer la historia de Máxima Zorreguieta, la reina de Países Bajos que nació en Buenos Aires. El detalle de la producción sobre la monarca holandesa es que su elenco incluye a una tucumana, la joven actriz Agustina Palma. Esta intérprete se pondrá en la piel de Valeria Delger, la mejor amiga de Zorreguieta, según el comunicado de prensa que envió a LA GACETA.

Radicada en Los Ángeles (Estados Unidos) y Madrid (España), la tucumana empezó su carrera en “Rincón de luz”. Su paso por el universo de Cris Morena no murió ahí: también formó parte de “Floricienta”, “Esperanza mía” y “Consentidos”, entre otros ciclos. En 2019, protagonizó la serie de Disney, “Bia”, junto a Isabela Souza y Julio Peña. Palma trascendió recientemente por su aparición en el corto musical de “No me quiero casar”, del puertorriqueño Bad Bunny.

Los adelantos de “Máxima” señalan que abordará las vicisitudes de los comienzos de la relación entre los hoy reyes de Países Bajos, Máxima y Guillermo Alejandro, con énfasis en las dificultades que para la evolución del romance supuso el hecho de que aquella fuera hija de un funcionario de la Dictadura, Jorge Zorreguieta (secretario de Agricultura y Ganadería entre 1979 y 1981). Delfina Chaves desempeña el papel principal de la serie inspirada en la obra de la periodista Marcia Luyten. En principio, la producción se desarrollará en seis episodios y tendrá su punto de partida en Sevilla, donde los monarcas se conocieron en 1999.

“Máxima” tiene fecha de estreno prevista para el 20 de abril en Países Bajos (por Videoland) mientras que se espera que llegue a la Argentina y al resto de América Latina -en una fecha aún no definida- mediante MAX (ex HBOMax). El 9 de abril pasado, dos capítulos fueron presentados en el Festival Internacional de Series de Cannes (Francia). Más allá de la proyección internacional de esta producción, “Máxima” implica para Palma su debut en los trabajos en lengua inglesa. “Me encantó ser dirigida en inglés: nunca lo había experimentado y ahora sé que quiero ir por más proyectos así”, refirió Palma. La actriz tucumana se había establecido en Los Ángeles para, justamente, aprender el idioma que podría abrirle las puertas de la poderosa industria audiovisual estadounidense.