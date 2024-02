- Jamás me imaginé llegar adónde llegué. Fui manifestando lo que quería, paso a paso. Hoy, por ejemplo, sueño con trabajar en Marvel. Y quizá no lo logre, pero lo que aprendí es que hay que dejarse sorprender; quizá no consiga eso que quiero, pero quizá me sorprenda con algo mejor. La clave es no dejar de tener sueños; cuando uno no tiene sueños se hunde en la rutina, y ahí uno pierde su brillo, su estrella... Sí, puede sonar cursi, pero es así; yo sólo tenía un sueño y lo cumplí, porque nunca dejé de soñar.