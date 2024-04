Hay muchos sospechosos para un crimen enigmático

La historia comienza cuando Jhon Kenet Wislow III, un inexperto y torpe detective de Scotland Yard, es llamado a investigar la misteriosa muerte de Míster Stargeton -policía retirado- en una casa a las afueras de Londres. Allí es recibido por el cuidador de la propiedad, quien lo ayudará a desentrañar el horrible homicidio. ¿Quién será el asesino: el jardinero, algún criado? ¿Quién querría matarlo y cómo murió? Las preguntas no serán fáciles de responder, porque no hay pistas, no hay huellas, no hay un arma homicida, nadie conoce el móvil del homicidio... ¿Lograrán resolverlo?