"Ratón" Ayala fue contundente sobre los amistosos de la Selección argentina: "nos gustaría jugar contra otros rivales"

“Tenemos un grupo que compite en cada partido, que no elige rivales. En la Selección no podes elegirlos. A nosotros nos gustaría jugar contra otros rivales, pero en determinado momento no pudimos hacerlo. Eso nos ayudaría a crecer más todavía. No se dieron los partidos que querríamos porque a nosotros nos serviría un montón para lo que viene. Al jugador, el roce en esos juegos les da muchísima información”, sostuvo el ex defensor