“Lamento pincharles el globo, no me drogo”: qué dicen las canciones del nuevo disco de Tini

Eso no fue poco para Martina: “Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas”, le respondió a Camila Homs, ex pareja de Rodrigo De Paul, quien la acosó de forma obsesiva en los medios. También termina con los rumores de supuestos trastornos de la conducta alimenticia: “Dicen que me escondo pa' tomarme una pill/Que por eso estoy skinny, no hables de mí”.