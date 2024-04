Apuñalaron a un adolescente

“Es como en todos lados, pasa de todo en la calle, es moneda corriente. Lo que más se ve es como los ladrones derriban a motociclistas para robarles”, indicó la florista Carmen Quispe, que dice que el caso no le sorprendería, pero aclaró que no estaba al tanto de ese hecho. “Desde aquí no se ve la parada de ómnibus, pero es raro que nadie lo haya mencionado”, aclaró. La mujer reconoció que por la avenida suele ver pasar policías, pero que la disuasión parecería no alcanzar. “Lo mismo acá te ‘ramean’ para robarte lo que tengas”, lamentó.