A partir de mayo regirá el QR interoperable y Mercado Pago deberá aceptar pagos desde otras billeteras

La competencia entre los bancos

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Mercado Pago alcance o no un acuerdo con los bancos, Inchauspe dijo que “el Banco Central es el regulador, no se va a meter en un acuerdo comercial -dijo-. El cumplimiento de una norma no puede estar sujeto a un acuerdo comercial. Hemos hecho el esfuerzo para tener a todos los actores sentados en una mesa y la apertura no está sujeta a eso", agregó.