La multa a EDET se debe destinar para resarcir a los clientes

La comisión bipoderes encargada de revisar el contrato de concesión con EDET (Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán) se constituyó ayer, apenas 24 horas después de que la Provincia comunicara una multa por $233 millones contra la empresa por los cortes de servicio ocurridos a inicios de marzo. En el primer encuentro no hubo definiciones, sólo elección de las autoridades. Sí se dejó en claro que el comité no será el encargado de recomendar o no una rescisión del convenio. Además, se afirmó que el dinero de la sanción millonaria se debe devolver con la factura a los más de 500.000 clientes, en función del monto de la factura y de la cantidad de horas en que el usuario haya perjudicado de acuerdo al índice de calidad técnica del servicio.