River intentará seguir por la senda del triunfo

Nacional no será un rival sencillo para el “millonario”. El conjunto uruguayo, que marcha cuarto en su campeonato doméstico, lleva seis partidos sin conocer la derrota, y en los últimos cuatro no le anotaron. En su debut en la Libertadores, se impuso 2-0 a Libertad de Paraguay, y en principio, su DT, Álvaro Recoba, no realizaría muchas modificaciones para el duelo de esta noche. Sí volverá al “11”, tras cumplir una fecha de suspensión que arrastraba de la fase previa, el central Diego Polenta.