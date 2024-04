Ley Bases: Gustavo Sáenz criticó al Gobierno por haber sacado un capítulo tabacalero

Dardos contra el "Señor del Tabaco"

Además, Sáenz denunció que recibió presiones para que no hablara del tema. Sin embargo, dijo que no tiene miedo y que va a seguir con el reclamo. “Para mí, el miedo paraliza, no me permitiría hoy estar hablando y plantear lo que vengo planteando -remarcó el gobernador salteño- y tratar de ir a fondo con esto, que se trate este capítulo y que pongan la cara los que lo tengan que poner. La Justicia debería haber actuado para ver quiénes son los que acompañan y ayudan para que esta situación irregular, injusta y hasta ilícita se investigue de una buena vez por todas”, dijo.