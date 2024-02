Milei volvió a arremeter contra los diputados por la caída de la ley ómnibus: "Cambio de reglas"

Por último, señaló que su gestión no vino a continuar con la rueda del juego de la política de siempre. "Vinimos a romperla. No nos importan las operaciones, las difamaciones, los títulos de los diarios. No nos importan las presiones de quienes destruyeron este país. No estamos jugando un juego. No nos importa pagar el costo político de hacer lo que hay que hacer porque nuestro objetivo es solucionar los problemas de los argentinos y no perpetuarnos en el poder. Venimos a cambiar este país. Con la misma convicción que tenían nuestros Héroes de Mayo, venimos a defender La Causa de la Libertad".