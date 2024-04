Eclipse solar: así fue el extraño comportamiento de los animales en un zoológico de Texas

El eclipse solar no solo genera este tipo de efectos en las especies animales, sino que en el ser humano también puede ser nocivo. En particular por observarlo sin ninguna protección, es por ello que en los Estados Unidos se entregaron lentes gratuitos y hasta el presidente Joe Biden advirtió a la población: “Vale la pena admirar un eclipse. Pero no sean tontos, amigos. Vayan a lo seguro y usen gafas protectoras”.