“Es un pavo importante”: Cisneros disparó munición gruesa contra Felipe Solá

Los argumentos para no salir del bloque

“Yo, a pesar de no haberme ido del bloque y quedarme con Palazzo y mis compañeros dirigentes gremiales, no he tenido ninguna represalia, ni ningún castigo, ni ninguna reprimenda por parte del gobernador. Al contrario, entendió mi posición, el respeto y es una relación política de respeto mutuo. Pero también como tucumano, ya me molestó que Felipe Sola tenga esa actitud con los diputados nacionales de Tucumán, que ellos sí tienen responsabilidad de gobierno, porque también tienen intendencias del interior profundo de Tucumán y tiene que mantener gobernabilidad”, explicó Cisneros avalando la creación del Bloque Independencia y argumentando su permanencia en el bloque “Unión por la Patria”.