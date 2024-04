Cartas de lectores: apocalípticos e integrados

El escritor italiano Umberto Eco publicó un ensayo filosófico “Apocalípticos e Integrados”. En apretada síntesis es factible deducir lo esencial de esta obra del nacido en el Piamonte. Posiciones existentes en las sociedades: “Integrados”, la izquierda, revoluciones sectoriales y luego generales, mayoritariamente es la posición de aquellos intelectuales que no tienen contacto con las masas, convencimiento de que las reformas y cambios sólo parciales llevan a la cristalización de valores culturales. “Apocalípticos”, la derecha, la aristocracia, posibilistas, presente realista, cambios graduales, libre competencia, ley económica de la oferta y la demanda, reformas de adecuación, preocupación por mantener el orden perfecto y acabado, pretensión del bienestar permanente. Errores más evidentes: “Integrados”, ningún individuo quiere ser igual a otro; en todo caso pretende determinadas bonanzas y ventajas de algunos, pero a su Yo no lo abandona por nada, por lo tanto, buscar la integridad tomando como base la igualdad, a la larga es jugar a perder. Es más viable procurar y afanarse por una cierta equidad entre las personas, los diversos pueblos y clases. “Apocalípticos”, egoístas, conservadores, angurrientos, desproporcionados, no les interesa reconocer que el meollo de la insatisfacción y enojo de los desposeídos radica en las excesivas carencias de bienes y servicios esenciales. Los Integrados, es decir, comunistas, socialistas, revolucionarios, etc., de varios países y regiones del mundo, tienen y tuvieron un mal con un problema adicional: la irrupción del populismo, que en la Argentina lamentablemente se ha incorporado a su cultura autóctona y con sus consecuencias inevitables: la corrupción, la elefantiasis estatal, los innumerables organismos de control que no controlan, el robo al Estado a través de negociados, sobreprecios, etc. En nuestro país el mal es evidente, ya que en donde no se asentó el populismo, que es en la región de Cuyo, donde no había gente para manipular, la situación económica, social y política es muy superior a la del resto del país: negociados con los seguros, cooperativas, fondos fiduciarios, planes sociales, jubilaciones de privilegio, organismos de la administración pública centralizados y descentralizados fantasmas, pobreza y desocupación en números inauditos, educación paupérrima, etc. Sobre la materia, James Neilson escribió: “En los centros financieros del mundo se teme que la Argentina haya elegido consolidar el subdesarrollo.” “Sería mejor para la mayoría que el país entero se asemeje a la Capital Federal, opulenta y bella a que todo el territorio nacional fuera como Santa Cruz, Formosa o La Matanza.” “Para los políticos que piensan sólo en sus propios intereses personales, que la Ciudad de Buenos Aires haya logrado conservar un grado de prosperidad que motiva el rencor de los paladines de lo nacional y popular, hasta ahora han fracasado y que para tener éxito en la obra de demolición que se han propuesto, tendrán que redoblar sus esfuerzos, de ahí la ofensiva contra la Metrópoli que ha impulsado Alberto.