Cartas de lectores: Milei y Caputo

He leído las declaraciones del presidente Milei y del Sr. Ministro de Economía Caputo y me pregunté: ¿acaso ven una realidad distinta de la que el pueblo argentino ve? Primero el Sr. Milei fue un acérrimo protagonista de querer dolarizar el país tomando el dólar como moneda de curso legal diciendo que el peso era basura (antes, de campaña). Siendo Jefe de Estado, que con deudas de la Leliq se podía hacer su idea, hoy, según él, no es posible porque si no la política lo hubiera mandado a la cárcel. Les mintió a todos sus votantesm sobre todo jóvenes que creían que iban a tener sus remuneraciones mensuales en billete verde y eso no era viable. Además el Sr. Milei no puede seguir culpando a los demás; no dolariza porque no sabe qué puede pasar y ante esa situación se echó atrás. Otro, el Sr. Caputo, dijo que a las obras sociales se les fue la mano con los aumentos. Ellos han pregonado que los precios estaban liberados para que cada uno cobre según la ley del mercado. ¿Acaso Caputo se dio cuenta ahora de que muchos argentinos dejaron de tener obra social y están en las atenciones públicas? Cada uno cobra lo que quiere en un país sin rumbo, sin líder, donde esta gente que nos gobierna no entiende ni tiene empatía con el pueblo. La epidemia de dengue pocas veces vista demuestra la inexperiencia de esta gente, como la diputada Lemoine que cada vez que habla es mejor que se llame al silencio. Creo que es hora de que este gobierno se haga cargo de las cosas que ellos hicieron, ellos prometieron y ellos dijeron. El ajuste fue brutal; me parece totalmente injusto porque el ajuste lo pagó y lo paga el pueblo argentino, no la “casta” como él la llamó; yo no veo ningún politico pobre. Usted, Milei, y usted, Caputo, son responsables desde el 10/12/23 de la conducción del país. ¿En qué se diferencia Javier Milei de un político? Cada uno tendrá sus conclusiones.