Según el criterio de Taylor Swift, hay 5 fases en el duelo por el desamor, y las cataloga con sus canciones

Siguiendo el criterio de Swift, “You Don’t Get to Tell Me About Sad - Anger” (No tenés derecho a hablarme de la tristeza - enojo), es la segunda fase. Apple Music las cataloga como “algunas de sus mejores y más queridas canciones por sus fans”. Incluye Bad Blood (Taylor’s Version), Dear John (Taylor’s Version), Illicit Affairs y Better Than Revenge (Taylor’s Version). “Todas estas canciones tienen algo en común, las escribí enojada. Con el tiempo aprendí que el enojo puede manifestarse de muchas formas, pero la más segura en mi vida es cuando puedo escribir una canción al respecto, y suele ayudarme a superarlo”, reflexiona en el mensaje de voz introductorio.