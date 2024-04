¿Cuántos pases hizo San Martín de Tucumán en el tercer gol frente a Arsenal?

No obstante, el sexto pase de la jugada fue la clave para organizar el ataque que comandaría el ex Instituto. “Cuando Gustavo me la devuelve, ya veía que venía la presión del delantero. Con el cuerpo dejé que pase de largo y controlé para adentro y ya me quedó el pase entre líneas para Monje”, describió Peñalba, que recordó el movimiento que hizo para quitarse de encima al delantero Dylan Cabral. “La salida es un aspecto que trabajamos con Diego”, puntualizó.