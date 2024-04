Con Messi, Inter Miami buscará remontar ante Monterrey

Por otra parte, Ortiz no se mostró preocupado en particular por Messi pero aseguró que no habrá un trato especial para el capitán de la Selección. “Lo dije y lo vuelvo a sostener... Jugar este tipo de partidos con el mejor del mundo es una satisfacción muy grande. Una vez que inicie el partido, el mejor del mundo pasa a ser uno más con respecto al respeto que hay que tenerle. El respeto ante todo, pero hay que tener la intención de querer ganar desde el minuto cero”, expresó.