Joker 2: salió a la luz el trailer de la película que protagonizarán Joaquin Phoenix y Lady Gaga

Cuánto costó hacer el Joker: Folie à deux"

En términos financieros, Warner Bros. está respaldando este proyecto con una inversión sin precedentes. Si bien la película original tuvo un presupuesto modesto de U$S 55 millones, la impresionante recaudación de U$S 1.078 millones en taquilla y el éxito en los premios Oscar convencieron a los estudios de invertir ahora la asombrosa suma de U$S 200 millones, además de los gastos de promoción.