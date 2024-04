Cartas de lectores: “No nos están cuidando”

Ya tomé té de hojas de papaya, de manzana verde con apio y limón, de afata con jengibre y sauce llorón; probé té hervido con dulce de membrillo; pastillas para los dolores de huesos, de cabeza, fiebre, mareos, vómitos y diarrea. Hice sahumerio de bandejas de huevos quemadas, de guano de caballo con aserrín y de hojas de palta entreveradas con guayaba. Usé espirales y repelentes de marca y caseros de ajo y vainilla. He descacharrado y fumigado hasta bajo de mi cama; me “lonjié“, me insolé y me llené de ronchas usando mangas y pantalones largos, gorra y zapatos, con los 40° de la siesta; y como tengo más de 60 años la vacuna no me sirve, según lo dicho por el vocero presidencial Manuel “Adorno”, que es duro como un quebracho y al parecer sabe de todo (un poco), reafirmando las malintencionadas palabras de nuestra canciller: somos viejos y “ahorita” nos vamos a morir. Ya culpamos a murciélagos y ratas, a las chicharritas del maíz, a gorgojos o a cualquier bicho que camina o vuela. Tengo mis serias dudas de si realmente esta peste es dengue y proviene de la picadura de un zancudo. Ante el colapso de los centros asistenciales, nos diagnosticamos, medicamos y hasta nos curamos solos; lo raro y malo son las recaídas. ¡Dios! Sólo nos queda rezar y pedirle que les ablande el corazón de los gobernantes y que se ocupen ¡Ya! del tema. Las vacunas son buenas, pero caras; que por lo menos les pongan a los que menos tienen, niños y jóvenes, allí está el futuro; nosotros ya hicimos nuestra vida y no nos importa andar con olor a espirales, humo o citronela. Nos quedan el pensamiento y la palabra de Mirtha Legrand: “no nos están cuidando”..