Preocupa al Gobierno una caída en los ingresos que ronda los $34.000 millones

El ex intendente de Lules consideró que se tiene que tener en cuenta que la determinación de implementar un retiro voluntario tiene que ver con una coyuntura. Remarcó que es algo que se implementará por cuatro años, con la posibilidad de extenderlo por cuatro más. “Sería un ahorro importante para la Provincia y para todos aquellos Municipios que quieran adherir”, comentó. Sin embargo, aclaró que se analizará qué personal resulta esencial en cada atención para no resentir la atención y los servicios que brinda el Estado. “Hoy lo que el Gobierno necesita es un ahorro. Ahorrar en diferentes áreas, no sólo en sueldos sino en todo lo que concierne al gasto público”, reflexionó el luleño.