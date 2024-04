Entre lo salvaje y lo moderno: “Ceremonia del fuego”, de Mario Flores

MARIO FLORES: Para mí, escribir poemas sueltos cada tanto y después juntarlos en una mezcolanza impresa no es un libro: más bien, entiendo los libros como un todo orgánico, desde el título hasta el índice, el montaje visual de cada texto y la forma en que operan esos elementos protagónicos (el fuego, lo sagrado y lo ritual, lo tribal y la búsqueda del núcleo duro del ser humano). Todo a lo que le llaman “eje temático”, en mi caso, son obsesiones: por eso las imágenes o conceptos que se reiteran o se revierten, se transforman. En los últimos años me dediqué a la construcción (y publicación) de novelas que van por el mismo sentido de lo visceral y lo caótico: mi libro más reciente, “Diosas mutantes”, tiene también esta tendencia hacia lo mántrico y la crudeza. Por eso me era imposible pensar mi “regreso” a la poesía desde un lugar más soft o contemplativo: se trata de un procedimiento físico y químico con el lenguaje, que siempre es crítico. Por eso el título del fanzine de la colección Micelio, “Oficio del caos”; la escritura es, me parece, algo como eso: el ejercicio constante de lo crítico, tensionar la palabra. El libro está dividido en dos partes: “Sueño subtropical” -que comenzó siendo el título del proyecto, pero pensé que podría recaer en cierto regionalismo impostado y repetitivo- y “Flora salvaje, fauna voraz”. En medio de las lecturas que realizamos con los editores, Andrés Torres Acuña y Brian Hock, fue posible constatar con qué tipo de libro estábamos tratando. Durante las tardes calurosas en la 1era Feria del Libro de Amaicha del Valle, en Tucumán, decidimos el título final y se pudo vislumbrar hacia dónde nos llevaba.