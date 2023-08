Se presentó en Salta "Paisajes Radioactivos", de Mario Flores

FRAGMENTO: “La literatura creada a partir de condiciones sociales inicuas, cuando no en la desidia y la decadencia de sus estructuras de autoridad, no se ocupa de transmitir el resentimiento y la venganza (que nunca es buena, mata el alma y la envenena, según Shakespearito), sino que buscan introducir en las grietas de la realidad la tentativa de una visión panorámica, ya no según el ángulo del ombligo propio, y ahora cimentadas en las posibilidades de reflexión sobre la inexorable caída de aquellas casas construidas sobre la arena. La poesía no nos salva ni nos redime, no es terapia para el alma ni pan de pocos: se trata de una ciencia oculta, conectada con lo inhóspito y lo salvaje, lo visceral y lo ancestral. Una lectura sin posicionamiento crítico hará de la poesía apenas el reflejo del alma del poeta, creyendo que todo lo que se escribe es publicable y que sólo por el hecho de “salir del corazón” ya es legítimo, ignorando que cualquier formulación de la palabra es carne, personal pero también política, herramienta de la construcción privada y la destrucción masiva”.