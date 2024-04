Un ex Boca increpó al árbitro de un partido infantil: su descargo

"Los que me conocen saben la clase de persona que soy y más con los nenes. Pido disculpa porque no era la manera ni el momento de hablar con el árbitro. Principalmente por los nenes, pero mi único objetivo era que no se peguen más. Me pone triste y me da bronca que haya gente queriendo ensuciar mi persona pero tengo la conciencia bien tranquila de qué clase de persona soy y lo que se mostró en el video no fue la verdad de lo que pasó y se ve que jamás quiero agredir a nadie", reflexionó el lateral.