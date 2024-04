Elon Musk, contra un juez de Brasil

El empresario también prometió publicar “todas las solicitudes (judiciales) de De Moraes y cómo estas solicitudes violan la ley”. No es la primera vez que Musk se mete en la política de países que no son el suyo, pero donde tiene intereses empresarios o comerciales. Lo hizo cuando se manifestó a favor del golpe de Estado contra Evo Morales, en Bolivia, y cuando le hizo guiños al ex presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro; o al argentino Javier Milei.