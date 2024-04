Por los robos, piden hacer controles en Ticucho

En fincas y fábricas

Pablo Moyse comenzó a invertir en la zona hace 15 años. “Hace un mes tres personas llegaron en un auto a la fábrica y atacaron a Rodrigo, el sereno. Le quitaron amoladoras y el celular, no pudieron llevarse una moto porque no supieron hacerla arrancar, pero lo más grave es que le pegaron al chico para que les abriera el galpón a pesar de que él les mostró que no tenía llaves ni nada para abrir el depósito”, explicó el empresario. “No denuncié el robo, no sé si Rodrigo denunció el ataque”, agregó.