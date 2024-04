Martín Viola defendió el Presupuesto 2024: “Se beneficia a los vecinos y no a la Pyme familiar que tenía Germán Alfaro”

Viola dijo que “se intentó hacer un Presupuesto equilibrado, razonable, que no tenga déficit y fundamentalmente orientado a que el vecino de San Miguel de Tucumán pueda gozar de los beneficios de la recaudación del Municipio, y no que sea dueño de ese dinero el partido político gobernante y que lo utilice para dar cargos públicas o contención política a gente propia”. En ese sentido, dijo que cuando asumió la intendenta Chahla había empleados que no tenían asignado un lugar de trabajo específico en el Municipio, lo cual se vio reflejado en una auditoría encargada por la actual administración. “Entendemos que en lugar de pagarles el sueldo a personas que no trabajan, con este Presupuesto les vamos a dar bienes y servicios a los vecinos”, recalcó.