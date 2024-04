Claro; aquel accidente cortó de raíz cualquier posibilidad, al menos en el deporte convencional. Sin embargo, todo sueño está para cumplirse e Isla siguió adelante con su espíritu deportivo. “Después del accidente comencé la rehabilitación. Fue en ese momento en el que conocí a mi kinesiólogo Sergio Soria. Él fue quien me metió de lleno en el mundo del básquet adaptado. Me contó que tenía un alumno que lo jugaba y me instó a hacerlo”, recuerda antes de admitir que, lógicamente, el proceso para aceptar su nueva realidad no fue nada sencillo. “Fue difícil adaptarme; muy difícil. Después de hacer de todo, quedarte así... Pensás ‘qué voy a hacer de ahora en más’. Pero pude adaptarme a las condiciones en las que había quedado y a los deportes que podía hacer”, señala.