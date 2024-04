Ariel García encabezó la primera clase en la escuela de formación de políticas públicas

"Para muchos -dijo García-, esta situación se trata de un fenómeno natural. Y no es así. El hombre aún no tomó consciencia de que esto sucede, primero que nada, porque el ser humano es un depredador y está destruyendo la naturaleza; está destruyendo la biodiversidad. Debido a ello tenemos estos brotes, cada vez más agresivos. Ya lo hemos sufrido con la Covid-19; y vamos a seguir teniendo plagas en la medida en que el ser humano no tome consciencia del cambio climático que estamos viviendo", agregó.