Néctar empieza a vislumbrar su “Mañana”

Así, en su sonido conviven aportes de Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Stevie Wonder, Bill Withers, Pink Floyd, The Cure, David Bowie, Parcels, Harry Styles, Tom Misch, Nafta y muchos más. “Llegan desde diferentes texturas y microclimas que forman parte de una estética libre que nos representa. Pero sobre todo no perdemos conciencia de lo principal: transmitir un mensaje que emocione, que sea un nexo entre nosotros y los oyentes pudiendo compartir momentos de alegría, tristeza, euforia, melancolía, todo a través de nuestras canciones”, justifica.