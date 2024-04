El Concejo aprobó un programa integral para la prevención y el control de dengue

"Las guardias están explotadas y no hay familia que no tenga alguno de sus integrantes contagiados con dengue, con la preocupación que esto significa. La fiebre, los dolores insoportables, el control de las plaquetas. No se le puede seguir echando la culpa a los vecinos desde el Estado. Acá se necesita un municipio activo, que informe, que intervenga, que lidere esta lucha. Ahora tiene muchas más herramientas para actuar en lugares que sean un potencial foco de criadero de mosquitos. Y lo más importante, es que deberá hacerlo durante todo el año, no solamente cuando explotan los casos", planteó el edil Cobos.