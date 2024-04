“Me voy con bronca por haber errado el penal. La pelota se levanta mucho. Soy delantero y quiero convertir siempre. Sé que hice un buen primer tiempo, pero me quedo con el penal”, expresó “Pipa”, que no pudo aprovechar la oportunidad de volver a convertir y sigue con la pólvora mojada. “No se me está dando el gol, pero soy delantero y tengo que seguir”, agregó.