“Achicar los gastos”: confirman 15.000 despidos a nivel nacional

Mientras tanto, la Casa Rosada confirmó que la cifra de cesantías alcanza los 15.000 cargos en el país, producto de “contratos que no se han renovado”. “Es parte del trabajo para achicar los gastos del Estado, personal que no es necesario que no siga cobrando un ingreso del Estado, del otro lado hay un contribuyente que lo paga”, expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en rueda de prensa.