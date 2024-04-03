 Se completa el cronograma de pago para los trabajadores estatales
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Se completa el cronograma de pago para los trabajadores estatales

El viernes podrán pasar por los cajeros los empleados de la Administración Central y otros organismos del Estado.

Cajeros automáticos. Cajeros automáticos.
Hace 1 Hs

La Tesorería General de la Provincia, que depende del Ministerio de Economía y Producción, dio a conocer el cronograma de pago (parte complementaria) del mes de marzo para los trabajadores estatales.

Viernes 5 de abril

SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN

ESTACIÓN EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES

Sábado 6 de abril

EDUCACIÓN ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 -   Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27

SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policía-Direc. Gral. de Institutos Penales)

TRIBUNAL DE CUENTAS

TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Martes 9 de abril

COMUNAS RURALES

PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

MINISTERIO  PUPILAR Y DE LA DEFENSA

Miércoles 10 de abril

PODER LEGISLATIVO

MUNICIPIOS DEL INTERIOR

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS

ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO

ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN

INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)

SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)

ENTE ÚNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)

INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO

ENTE  INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

INST. PROMOCION DEL AZÚCAR Y ALCOHOL

ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA

JUBILADOS FUERA DE CONVENIO

RENTA  VITALICIA-HEROES DE MALVINAS

ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO

EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE  GESTION PRIVADAS( Privados Primarios,  Secundarios,Terciarios Transferidos)

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