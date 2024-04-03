Se completa el cronograma de pago para los trabajadores estatales

La Tesorería General de la Provincia, que depende del Ministerio de Economía y Producción, dio a conocer el cronograma de pago (parte complementaria) del mes de marzo para los trabajadores estatales.
Viernes 5 de abril
SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN
ESTACIÓN EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES
Sábado 6 de abril
EDUCACIÓN ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27
SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policía-Direc. Gral. de Institutos Penales)
TRIBUNAL DE CUENTAS
TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Martes 9 de abril
COMUNAS RURALES
PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
Miércoles 10 de abril
PODER LEGISLATIVO
MUNICIPIOS DEL INTERIOR
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
ENTE ÚNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
INST. PROMOCION DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA
JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
RENTA VITALICIA-HEROES DE MALVINAS
ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GESTION PRIVADAS( Privados Primarios, Secundarios,Terciarios Transferidos)