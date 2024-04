Concejales mantienen la expectativa por los 180 días de gestión de Rossana Chahla

Su par radical, Gustavo Cobos, criticó que el plan de obras públicas y de repavimentación de calles sucede únicamente dentro de las cuatro avenidas principales de San Miguel de Tucumán y que no llega a los barrios. Y enumeró otras problemáticas: “Habla de una gestión transparente, pero no tiene boletín oficial; ni digital ni en papel. En su discurso del 1 de marzo, la intendenta dijo que en breve enviaba 30 proyectos de ordenanza, pero no recibimos ni uno solo. Y en el medio, el silencio en temas que afectan todos los días a los vecinos de la ciudad, como los que no tienen agua o que cuando sale es un ‘hilito’ o sale marrón”.