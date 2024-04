El editorial de Federico van Mameren: sobre romances, camaleones y los peligros de la violencia

Además, Tucumán sigue siendo noticia por el famoso caso de abuso de los jugadores de Vélez y por un video que no muestra ni dice nada, pero que, por supuesto, a algunos les interesa. Ante esto, hubo reacciones de escepticismo: "Eso no es noticia y realmente no muestra nada", expresaron algunos. Se discutió en la redacción si tenían razón, y el veredicto final fue que las noticias más leídas tanto en el sitio como en las redes fueron el romance y este video, que no demostraba absolutamente nada.