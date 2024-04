Bernabé Aráoz y Malvinas: “Tucumán merece ser reconocida como una cuna de héroes”

- Desde hace 19 años me dedico al ingreso a las Fuerzas Armadas. Cuando hablaba con algunos aspirantes del NOA que querían ser parte de ellas, me decían que era para rendir honor al caudillo Martín Miguel de Güemes, antes que por alguna falta de oportunidades. Me llamaba la atención porque acá tenemos próceres propios, pero no estaban claros. En los últimos años creció la figura de Aráoz; a mí me cautivó siempre mucho y caló muy hondo en mí su figura. Esta película sirvió para poner blanco sobre negro en torno de su persona, que debería ser indiscutida. Tenemos otros que hay que poner en valor, como Julio Argentino Roca, Nicolás Avellaneda y demás.