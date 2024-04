Anses da luz verde a los trámites de jubilación de privilegio de Alberto Fernández: cobrará $7 millones

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei dijo que, como parte de un paquete de leyes “anti casta”, iba a promover la eliminación de las jubilaciones de privilegio, un punto que estaba incluido en la ley ómnibus. Si bien la reforma previsional integral es uno de los puntos a discutir en la convocatoria del 25 de mayo, y al introducir esa discusión se habla de darle sustentabilidad al sistema y respetar a quienes aportaron al sistema previsional, no prosperaron, por ahora, las conversaciones en torno a la eliminación de las jubilaciones de privilegio, un tema que no parece reunir los avales de los distintos sectores políticos. De aprobarse, eventualmente, un proyecto que las elimine, no tendría efectos retroactivos.