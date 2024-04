Gran noticia: Lionel Messi se entrenó a la par de sus compañeros y podría volver a jugar

El capitán de la Selección había sufrido una molestia muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha contra Nashville y desde allí no volvió a sumar minutos. Fue desafectado por Lionel Scaloni para la gira de la "albiceleste" por Estados Unidos y se perdió tres partidos de la MLS (vs. New York City, New York RB y DC United).