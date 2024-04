El ex San Martín Lucas Diarte y el recuerdo latente de lo que vivió su padre veterano de Malvinas

En la previa del partido entre San Martín de Tucumán y Chaco For Ever se realizó un homenaje a los ex combatientes por conmemorarse 42 años del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Islas Malvinas. En ese sentido, quien estuvo presente fue Raúl Diarte, padre de Lucas, ex lateral y capitán del "santo" en la temporada 2022.