Elisa Carrió comparó a Javier Milei con Carlos Menem y Néstor Kirchner: “Es muy buen actor”

Lilita también apuntó contra la sensibilidad de Milei a la hora de tomar decisiones. “El objetivo de reducir el déficit fiscal es una política de estado y fue el gran fracaso de Cambiemos. No se puede ser cruel. El thatcherismo que dejó a una pobreza increíble en Inglaterra no es viable. No podes cortar por los más débiles. Tenés que dar de comer, no podés dejar sin comida a la gente. El tema no es el qué sino el cómo”, resaltó.