Independiente: Bertoni brindó su apoyo a Carlos Tevez tras el empate

El entrenador también tuvo la banca de viejas glorias, como ser el caso de Daniel Bertoni, que habló con los medios cuando finalizó el partido. "Tevez tiene espalda para seguir todo el año. Después decidirá él si no tiene los resultados. Es un tipo fuerte mentalmente. Ha jugado en grandes equipos. Me fui amargado porque soy hincha de Independiente. Independiente no jugó bien. Tevez nos salvó del descenso. Estamos peleando ahí. Se va a hacer muy difícil para clasificar", expresó Bertoni, debido a que el Rojo ya no depende de sí mismo para pasar a cuartos de final del torneo a falta de dos fechas para el final, tras el empate con el último.