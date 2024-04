El "santo" tuvo una misión semanal clara: que el crecimiento se mantenga ante Chaco For Ever

Sábado 30: se hizo un partido entre los titulares y un mix de suplentes. En la mañana sabatina Flores volvió a poner a Ferracuti por Mastrángelo. Los jugadores y cuerpo técnico de Chaco For Ever difundieron un comunicado en las redes sociales dando a conocer la crisis que atraviesan: no cobran desde hace dos meses. Por ese motivo, según informaron, durante su estadía en la provincia, no lucirán la indumentaria oficial del club.