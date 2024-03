Según Melconian, el dólar está atrasado

“Primero viene la estabilidad, luego Argentina tiene que retomar el crecimiento y el desarrollo. No es ni la discusión de la V. La V es el rebote de esta recesión para volver al problema del 2011, que es que la economía no crece. Entonces de nuevo se lo come lo mediático el tema, se lo come el Twitter, se lo come la cantidad de opiniones que uno recoge por ahí”, agregó al respecto.