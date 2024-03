Ramos Padilla, un magistrado notorio que deberá decidir el destino del ex gobernador Alperovich

Ramos Padilla es el hombre que desde el 5 de febrero está al frente del Tribunal unipersonal que juzga a José Alperovich por los delitos de abuso y violencia sexual. El hombre de 72 años recalca que es miembro del Poder Judicial desde 1971. Nadie puede decir que no tiene experiencia. Empezó como empleado de más bajo rango detrás del mostrador de un juzgado y fue ascendiendo. Se recibió de abogado en dos años y medio. Fue juez Federal de Morón, y hoy es el titular del Tribunal Oral Criminal n° 29 con sede en Capital Federal. No tiene filtros. En agosto de 2022 disparó: “el Poder Judicial es una runfla de mafiosos”. En marzo de ese mismo año los diputados que respondían a Lilita Carrió lo denunciaron por alzarse contra las leyes y la Constitución y pidieron el juicio político de Ramos Padilla por “organizar marchas contra la Corte, no respetar fallos judiciales e insultar a sus colegas, entre otras acciones”. Es un declarado defensor de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y exigió públicamente al presidente Alberto Fernández que dicte un indulto para ella ante la condena en la Causa Vialidad. El año pasado recibió un ofrecimiento del partido Unidad Popular, del economista y ex funcionario Claudio Lozano, para ser precandidato a jefe de Gobierno porteño y competir en las PASO del Frente de Todos, pero aunque había aceptado finalmente no participó. Hace pocos días declaró por un sumario abierto por el Consejo de la Magistratura justamente por sus virulentas críticas contra la Corte Suprema.