Juan Infante, un familiero de ley que sueña en grande en Atlético

Infante, que reconoce que le gusta pasar mucho al ataque y ser una opción en ofensiva para sus compañeros -”no me tengo que olvidar que soy lateral y mi primera función es marcar”, aclaró- admitió que el triunfo ante Defensores de Belgrano trajo cierto alivio. “Nos permitió no estar fastidiosos, con mala cara, de la bronca que te da cuando las cosas no salen”. Si bien descontracturó un poco el clima, eso no quitó, que el equipo preparara “con mucha seriedad” el duelo ante Independiente.