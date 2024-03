Números de Oro: dos ganadoras se repartieron el pozo de $1.600.000

En diálogo con LA GACETA, contó: “El lunes ya me faltaba un número, aunque en varias ocasiones ya me había pasado lo mismo. El martes, apenas abrí los ojos, lo primero que hice fue controlar desde LAGACETA.COM y ahí me di cuenta que había salido el que me faltaba”, comentó emocionada. Desde los inicios participa de los Números de Oro, ya que su mamá era quien compraba el diario y junto a sus hijas controlaban el cupón; luego cada una empezó a adquirir un ejemplar para tener más chances. Todavía no pensó qué utilidad le dará al dinero, pero una parte será para pasar el fin de semana largo en familia.