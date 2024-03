En Concordia, cuatro tucumanos salen a buscar la mejor posición en la final de la tercera fecha del TN

No sería extraño que los deseos de Reinoso fueran más austeros. El piloto está corriendo por primera vez en la categoría a diferencia de todos sus comprovincianos, mucho más experimentados. Debutó en la segunda fecha con un puesto 33 y durante el fin de semana sumó cinco unidades que lo sitúan en el puesto 29 de la tabla de posiciones. Hoy clasificó en el puesto 30. Por su parte Rotondo intentará sumar sus primeros puntos en el torneo: “Facu” en la primera fecha viajó a Trelew, pero se le rompieron los dos motores del Chevrolet Onix y no pudo correr la final; en tanto no participó de la segunda jornada. En la tercera el sufrimiento sigue porque a Rotondo se le rompió nuevamente el motor apenas empezó el primer entrenamiento. El equipo del tucumano tuvo que trabajar intensamente para poner un motor alquilado por lo que el tucumano puede seguir compitiendo. La actividad del sábado será televisada por DeporTV y la plataforma web Motorplay, de 11 a 12, y desde las 15 también las imágenes llegarán por medio de la TV Pública.