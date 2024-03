Pascua segura: tené en cuenta estos consejos para evitar intoxicaciones en Semana Santa

Lo ideal sería que el pescado no sufra ningún cambio de temperatura en el traslado. Si se hace con un refrigerante, no debería ocurrir. Y después se puede mantener a temperatura de refrigeración. Por otra parte, si está congelado hay que mantenerlo congelado y usarlo dentro de las 24 horas como máximo. Si es pescado fresco se guarda en la heladera con hielo mientras no se utiliza. Eso sirve como para mantener esa temperatura de 2 grados máximo que la heladera a veces no me la puede dar, porque una heladera tiene cuatro o cinco grados.