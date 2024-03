Jubilaciones: ¿cómo queda el calendario de pagos?

-¿Desde cuándo se cobrarán las jubilaciones?

-Antes de conocerse el decreto, la Anses había informado el calendario de pagos para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo. Así, las Pensiones No Contributivas se pagarán entre el 3 y el 10 del mes que viene. En tanto que las jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo cobrarán entre el 10 y el 23 del mes que viene, según terminación del DNI. Lo mismo sucederá con la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo y la asignación por embarazo. A su vez, la Asignación por Prenatal y Maternidad se abonará desde el 12 y hasta el 18 de abril. Entre el 24 y el 30 se pagarán las jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo, también tomando en cuenta el último número del documento. En principio, ese cronograma prevé el pago de los haberes similares a los de marzo. “Próximamente, se informarán los calendarios del pago del aumento y del bono”, comunicó la Anses.